«С кого спросим за нарушение ПДД?»: Водители о беспилотном такси в Москве

Московские таксисты с недоверием отнеслись к новости о появлении на дорогах роботов-коллег, и считают, что эксперимент в городе не приживется. Об этом рассказал НСН глава профсоюза столичного такси Александр Макаров.

«Яндекс» запустил в Москве сервис заказа беспилотных такси, в котором на всякий случай сидит водитель-испытатель. Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенеко ежедневно с семи утра до часа ночи. Все поездки стоят сто рублей.