«С кого спросим за нарушение ПДД?»: Водители о беспилотном такси в Москве

Глава профсоюза столичного такси Александр Макаров в разговоре с НСН признался, что не сел бы в управляемую роботом машину.

Московские таксисты с недоверием отнеслись к новости о появлении на дорогах роботов-коллег, и считают, что эксперимент в городе не приживется. Об этом рассказал НСН глава профсоюза столичного такси Александр Макаров.

«Яндекс» запустил в Москве сервис заказа беспилотных такси, в котором на всякий случай сидит водитель-испытатель. Роботакси работают в тестовом режиме в районе Ясенеко ежедневно с семи утра до часа ночи. Все поездки стоят сто рублей.

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«Я бы не поехал. Неуютно, что ли. Не водитель за рулем, а железяка какая-то… Сто рублей, конечно, привлекательно, но пять минут страха – и ты на месте, как принято у нас говорить», - сказал он.

Новость об потенциальной автоматизации профессии насторожила таксистов, однако у них пока нет ощущения, что эксперимент окажется успешным.

«В профсоюзе на это смотрят как на неведомую зверушку. Посмотрим, как это будет выглядеть и чем закончится. А если машина нарушит правила движения, у кого спрашивать? У "Алисы"? Эксперименты уже были – дай бог, чтобы из ста один прижился. Пока нет ощущения, что искусственный интеллект наступает на пятки. Мы же умнее все равно. Но если искусственный интеллект «выживет» водителя такси, то будем переквалифицироваться в управдома, что делать», - подытожил Макаров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил об ограничении в России времени работы таксистов. Максимальная продолжительность рабочего времени водителя должна составлять 12 часов в сутки, говорится в постановлении правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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