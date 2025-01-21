В центре Архангельска нашли нерпу
21 января 202513:11
Нерпу обнаружили в центре Архангельска, рассказали в МЧС России.
Сотрудники Архангельского арктического аварийно-спасательного комплекса МЧС России отвезли нерпу к проруби и отпустили на волю.
Остается загадкой то, как животное оказалось в городе.
Ранее сообщалось, что волонтеры выпустили в Ладожское озеро четырех спасенных нерпят, найденных ранее на разных реках Ленинградской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростелеком» заявил об утечке данных
- Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов детям
- Со дна Байкала достали статую рыцаря
- ВСУ потеряли в Курской области более 53 600 военнослужащих
- ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
- В России допустили рост числа магнитных бурь в 2025 году
- Рейс из Гаваны в Москву с 328 пассажирами задержан на Кубе на 28 часов
- Автобус в Подмосковье съехал в кювет и врезался в дерево
- СМИ: ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля
- СМИ: Иностранца задержали за домогательства к пятикласснице в Подмосковье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru