В центре Архангельска нашли нерпу

Нерпу обнаружили в центре Архангельска, рассказали в МЧС России.

Трех нерп отпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Сотрудники Архангельского арктического аварийно-спасательного комплекса МЧС России отвезли нерпу к проруби и отпустили на волю.

Остается загадкой то, как животное оказалось в городе.

Ранее сообщалось, что волонтеры выпустили в Ладожское озеро четырех спасенных нерпят, найденных ранее на разных реках Ленинградской области, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФДикие ЖивотныеАрхангельск

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