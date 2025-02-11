Пять автомобилей столкнулись в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Волгоградском шоссе, образовался затор на шесть километров по направлению в центр Москвы, сообщили в Дептрансе.

В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада

В ведомстве уточнили, что на месте работают оперативные службы.

Уточняется, что в результате массовой аварии по направлению в центр образовалась пробка длиною в шесть километров.

Ранее на юге Москвы столкнулись автобус и три легковых автомобиля, пострадали четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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