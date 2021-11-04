Пьяный пациент напал на врача в Саратовской области
В городе Балаково Саратовской области инициировано уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на травматолога, сообщает «РЕН ТВ».
Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.
2 ноября 30-летний нетрезвый житель города пришел в городскую поликлинику с травмой руки. Его осмотрел врач и дал необходимые рекомендации. Внезапно мужчина стал критиковать специалиста и вести себя агрессивно. После этого злоумышленник несколько раз ударил медика кулаком в лицо.
В результате врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Дебошир был задержан. Во время допроса он раскаялся.
Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате нападения пациента на соседей по палате в наркологическом диспансере в Якутии.
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