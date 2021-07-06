Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в Саратове

В Саратове мужчина, который представился депутатом, напал на врача, говорится в сообщении городской клинической больницы №6 в Instagram.

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту нападения на врача «скорой»

Инцидент произошел в приемном отделении. Пациент поступил в медицинское учреждение в ночь на 6 июля. Его сопровождал молодой мужчина с «признаками неадекватного состояния».

По сообщении больницы, мужчина представлялся «депутатом города Энгельса Владовичем». Он ругался с медработниками, оскорбляя их. Терапевт попыталась успокоить пациента, после чего он на нее напал.

Сотрудникам больницы удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов. Терапевту оказали первую помощь коллеги по больнице, ее жизнь и здоровье вне опасности.

Ранее уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Крыму после нападения на врача «скорой помощи».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НападениеВрачи
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