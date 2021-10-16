Один человек погиб от рук пациента наркодиспансера в Якутии
Один человек погиб и четверо пострадали в результате нападения пациента на соседей по палате в наркологическом диспансере в Якутии. Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник.
Причиной конфликта стала ночная ссора. Виновник инцидента задержан, сообщает «Интерфакс».
В свою очередь представитель регионального управления Следственного комитета Надежда Дворецкая сообщила в субботу журналистам, что следователи выехали на место ЧП.
Полную картину происшествия, включая причины обстоятельств, устанавливают следователи сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.
«Следователи следственных органов СУ СК России по Республике Саха (Якутия) выехали на место ЧП. Все обстоятельства устанавливаются» - сказала пресс-секретарь ведомства.
Ранее в Саратове мужчина, который представился депутатом, напал на врача, говорится в сообщении городской клинической больницы №6 в Instagram.
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