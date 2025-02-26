Пьяный москвич задержан за нападение на участницу шоу «Голос» Бучковскую
В Санкт-Петербурге задержан 59-летний москвич, который напал на участницу телепроекта «Голос» Анастасию Бучковскую. Нападение произошло возле вокальной студии на канале Грибоедова в ночь на 25 февраля.
Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил Бучковскую, разбив ей нос и нанося удары кулаками по голове. Женщина написала заявление в полицию, а на ее крики подоспели прохожие, которые помогли задержать агрессора.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в полицию, однако он не смог объяснить свои действия.
В отношении подозреваемого проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бучковская, получившая ушибы, была доставлена в медицинское учреждение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пьяный москвич задержан за нападение на участницу шоу «Голос» Бучковскую
- Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего ВСУ
- Трамп заявил, что США будут стремиться вернуть Украине как можно больше территорий
- Зеленская заявила, что ее супруг не намерен быть президентом Украины всю жизнь
- Трамп: Путину придется пойти на уступки в вопросе Украины
- Умерла звезда «Евротура» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг
- Трамп анонсировал введение 25% пошлин на товары из ЕС
- ВС РФ освобождают последние участки ЛНР и продолжают продвижение в ДНР
- Трамп заявил, что США не предоставят Украине значительных гарантий безопасности
- Два человека пострадали при падении подъемного крана на стройке под Калининградом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru