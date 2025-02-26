Пьяный москвич задержан за нападение на участницу шоу «Голос» Бучковскую

В Санкт-Петербурге задержан 59-летний москвич, который напал на участницу телепроекта «Голос» Анастасию Бучковскую. Нападение произошло возле вокальной студии на канале Грибоедова в ночь на 25 февраля.

Как сообщили в пресс-службе МВД, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил Бучковскую, разбив ей нос и нанося удары кулаками по голове. Женщина написала заявление в полицию, а на ее крики подоспели прохожие, которые помогли задержать агрессора.