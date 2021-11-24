Пьяный москвич напал на фельдшера «скорой»
Нетрезвый житель Москвы напал на фельдшера скорой помощи, сообщает «РЕН ТВ».
В результате медик получил сотрясение головного мозга, перелом и прочие травмы. Инцидент произошел еще 18 ноября. Агрессор вызвал бригаду врачей. Медики прибыли в одну из квартир жилого дома на улице Внешних вод. Конфликт начался, когда 33-летний мужчина отказался поехать в медучреждение.
Во время нападения он ударил фельдшера в голову своей головой. Все причины и обстоятельства нападения продолжают выяснять.
Как сообщалось ранее, в Москве неадекватный мужчина напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Бригада медиков приехала на вызов на Озерную улицу.
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