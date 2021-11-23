Москвич избил и покусал фельдшера и водителя скорой помощи

Бригада медиков приехала на вызов на Озерную улицу. Однако пациент отказался от помощи и ушел. Через некоторое время, он вернулся и ударил в лицо фельдшера, в результате чего медик упал. Ему на помощь поспешил водитель, которого неизвестный также побил и укусил за предплечье.

Напомним, в начале ноября в городе Балаково Саратовской области инициировано уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на травматолога. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

