Москвич избил и покусал фельдшера и водителя скорой помощи
В Москве неадекватный мужчина напал на фельдшера и водителя скорой помощи, сообщает «РЕН ТВ».
Бригада медиков приехала на вызов на Озерную улицу. Однако пациент отказался от помощи и ушел. Через некоторое время, он вернулся и ударил в лицо фельдшера, в результате чего медик упал. Ему на помощь поспешил водитель, которого неизвестный также побил и укусил за предплечье.
Напомним, в начале ноября в городе Балаково Саратовской области инициировано уголовное дело из-за нападения пьяного пациента на травматолога. Врач получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Москвич избил и покусал фельдшера и водителя скорой помощи
- В Госдуме предложили усилить контроль за работниками ЖКХ и строителями
- Лучшим футболистом 2021 года может стать Месси или Роналду
- Белоусов поручил рассмотреть обращение бизнеса о проблемах с доставкой грузов из Европы
- CNN: США планируют отправку военных советников на Украину
- Польша не намерена впускать мигрантов для высылки в страны их происхождения
- «Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»
- Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине
- Центр им. Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины на детях
- ФНС: Налоги за детей смогут оплачивать родители в личном кабинете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru