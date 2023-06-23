Путину рассказали о жизни неандертальцев

Президент России Владимир Путин на встрече с главным эндокринологом России Иваном Дедовым заслушал доклад о жизни неандертальцев. Кадры встречи опубликовал Telegram-канал «Подъем».

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Дедов отметил, что неандертальцы вели охотничий образ жизни. Основу рациона древних людей составляло мясо, уточнил он.

Главный эндокринолог обратил внимание, что неандертальцы занимались творчеством и «писали что-то на скалах».

Российские палеонтологи 19 июня обнаружили на полуострове Таймыр останки древних пресмыкающихся. Ученые установили, что около 100 миллионов лет назад температура на севере Сибири соответствовала Средиземноморью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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