Ученые США назвали самый страшный год в истории человечества
Метеорологи Гарвардского университета США вычислили год, на который пришлось наибольшее количество катаклизмов. Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Science.
Исследователи признали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Они выяснили, что Европа, Ближний Восток и часть Азии прожили 18 месяцев без солнечного света.
Температура понизилась на 1,5-2,5 градуса. Наступило самое холодное десятилетие за 2,5 тысячи лет.
Понижение температуры привело к природным катаклизмам и эпидемиям.
Поселок Ключи на Камчатке накрыло облако пепла. Причиной стало сильнейшее за последние 60 лет извержение вулкана Шивелуч, сообщает «Радиоточка НСН».
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