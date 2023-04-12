Ученые США назвали самый страшный год в истории человечества

Метеорологи Гарвардского университета США вычислили год, на который пришлось наибольшее количество катаклизмов. Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Science.

Ученые США рассчитали продолжительность жизни людей к 2060 году

Исследователи признали 536 год нашей эры самым страшным в истории человечества. Они выяснили, что Европа, Ближний Восток и часть Азии прожили 18 месяцев без солнечного света.

Температура понизилась на 1,5-2,5 градуса. Наступило самое холодное десятилетие за 2,5 тысячи лет.

Понижение температуры привело к природным катаклизмам и эпидемиям.

Поселок Ключи на Камчатке накрыло облако пепла. Причиной стало сильнейшее за последние 60 лет извержение вулкана Шивелуч, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВулканыСШАУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры