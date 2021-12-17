Путину пожаловались на покупку разрешений на строительство

Президент России Владимир Путин попросит правительство проанализировать ситуацию с покупкой разрешений на строительство. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава государства отметил, что сектор строительства оказывает большое влияние на российскую экономику.

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В ходе беседы президент координационного совета НП "Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве" Михаил Богданов рассказал Путину, что сейчас в сфере строительных саморегулируемых компаний создается «черный рынок» разрешений на строительство. Это приводит к росту цен на стройку и появлению ненужных посредников.

«Это правильно, что вы обратили на это внимание, потому что если это ведет к увеличению расходов и ухудшает ситуацию, то значит это элемент сдерживания развития отрасли», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что попросит состав правительства детально изучить этот вопрос.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСтроительство
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