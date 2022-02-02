Путину подарили духи «Красная Москва»

На церемонии вручения высших государственных наград она заявила, что предприятие выпускает парфюмерию «очень высокого качества», неоднократно получавшую международные награды.

Витковская не исключила, что вошедшие в набор духи «Красная Москва» стояли и на туалетном столике у мамы Путина.

«К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, «Красная Москва». Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года», - подчеркнула она.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, сообщает RT.

