Путину подарили духи «Красная Москва»
Советник гендиректора парфюмерной фабрики «Новая заря» Антонина Летковская передала президенту Владимиру Путину набор духов, сообщает РИА Новости.
На церемонии вручения высших государственных наград она заявила, что предприятие выпускает парфюмерию «очень высокого качества», неоднократно получавшую международные награды.
Витковская не исключила, что вошедшие в набор духи «Красная Москва» стояли и на туалетном столике у мамы Путина.
«К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, «Красная Москва». Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года», - подчеркнула она.
Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, сообщает RT.
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