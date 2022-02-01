Путин 2 февраля вручит в Кремле госнаграды

Президент России Владимир Путин 2 февраля вручит в Кремле государственные награды, которые получат более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства и других областей, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

В сообщении говорится, что звезда Героя России будет вручена лётчику-испытателю Лётно-исследовательского института имени Громова Евгению Крутову.

Звания Герой труда РФ удостоены почётный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного глава государства наградит госсоветника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, а высшей степени Ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны, Герой СССР Борис Кравцов и гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Ранее Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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