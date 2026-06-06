Сезонное сокращение выдачи ипотеки стало сильнейшим за последние четыре года

Как подчёркивают аналитики, в прошлые годы динамика показателей в мае была не столь заметной: отчасти ситуацию выравнивал рост выдачи по льготным программам, но в 2026 году их компенсирующий эффект оказался значительно слабее.



На итоговые результаты повлиял комплекс факторов — как календарных, так и экономических. В мае традиционно падает деловая активность: из‑за праздничных дней замедляется обработка кредитных заявок, а часть сделок переносится на последующие месяцы.



Негативное давление на рынок также оказали растущая стоимость жилья и ужесточившиеся условия кредитования. Согласно данным ЦБ, в первом квартале средняя цена квадратного метра в новостройках поднялась до 219,5 тыс. рублей — это на 2% выше уровня предыдущего квартала. На вторичном рынке стоимость достигла 144 тыс. рублей, продемонстрировав рост примерно на 10%. При этом, по информации Росстата, средняя номинальная зарплата в марте не превысила 113 тыс. рублей. Такая разница между доходами граждан и ценами на недвижимость усугубляет напряжённость на рынке.



Высокими оставались и ставки по ипотеке. К концу мая средневзвешенная ставка по кредитам на жильё в новостройках превышала 19% годовых, а на вторичном рынке держалась не ниже 18,7%. Эксперты указывают, что на фоне столь значительных ставок сезонные колебания рынка проявляются особенно остро. В банковском секторе отмечают, что заёмщики нередко откладывают оформление кредитов, рассчитывая на улучшение условий в будущем.

Программы льготной ипотеки не смогли сдержать общий спад. По данным издания «Коммерсант», объём выдачи по этим программам сократился на 8% в денежном выражении (до 180 млрд рублей) и на 10% по числу сделок (до 30 тысяч кредитов).

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что в Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заёмщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц.

