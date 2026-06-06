Сезонное сокращение выдачи ипотеки стало сильнейшим за последние четыре года
Объём жилищных кредитов, предоставленных банками за месяц, приблизился к 332 млрд рублей. Количество заключённых кредитных сделок сократилось на 10% — до порядка 79 тысяч.
Как подчёркивают аналитики, в прошлые годы динамика показателей в мае была не столь заметной: отчасти ситуацию выравнивал рост выдачи по льготным программам, но в 2026 году их компенсирующий эффект оказался значительно слабее.
На итоговые результаты повлиял комплекс факторов — как календарных, так и экономических. В мае традиционно падает деловая активность: из‑за праздничных дней замедляется обработка кредитных заявок, а часть сделок переносится на последующие месяцы.
Негативное давление на рынок также оказали растущая стоимость жилья и ужесточившиеся условия кредитования. Согласно данным ЦБ, в первом квартале средняя цена квадратного метра в новостройках поднялась до 219,5 тыс. рублей — это на 2% выше уровня предыдущего квартала. На вторичном рынке стоимость достигла 144 тыс. рублей, продемонстрировав рост примерно на 10%. При этом, по информации Росстата, средняя номинальная зарплата в марте не превысила 113 тыс. рублей. Такая разница между доходами граждан и ценами на недвижимость усугубляет напряжённость на рынке.
Высокими оставались и ставки по ипотеке. К концу мая средневзвешенная ставка по кредитам на жильё в новостройках превышала 19% годовых, а на вторичном рынке держалась не ниже 18,7%. Эксперты указывают, что на фоне столь значительных ставок сезонные колебания рынка проявляются особенно остро. В банковском секторе отмечают, что заёмщики нередко откладывают оформление кредитов, рассчитывая на улучшение условий в будущем.
Программы льготной ипотеки не смогли сдержать общий спад. По данным издания «Коммерсант», объём выдачи по этим программам сократился на 8% в денежном выражении (до 180 млрд рублей) и на 10% по числу сделок (до 30 тысяч кредитов).
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Радиоточке НСН», что в Москве банки одобряют семейную ипотеку, если заёмщик зарабатывает минимум 280 тысяч рублей в месяц.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о мессенджере «Макс»
- Сезонное сокращение выдачи ипотеки стало сильнейшим за последние четыре года
- Новак: Лондон забыл свой принцип «Россия — плохая» из-за дефицита нефти
- Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА
- В Ленобласти частично эвакуировали жителей из зоны возле пожара
- Санкт-Петербург атаковали дроны в последний день ПМЭФ
- В Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина
- Лавров: Для урегулирования на Украине нужно восстановление прав русскоязычных
- На Тюменском НПЗ произошел пожар
- Вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов