Вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов

Специалисты предупредили об опасной активности вулкана Ключевской на Камчатке, туристам и местным жителям рекомендовали не приближаться к объекту. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«По данным камчатского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической и вулканической опасности, на Ключевском усиливается вершинное извержение», - отметили в ведомстве.

МЧС предупредило о возможных пепловых выбросах на высоту до 8 километров над уровнем моря.

Ранее у восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
ТЕГИ:МЧСВулканыКамчатка

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