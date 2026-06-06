Вулкан Ключевской на Камчатке стал опасен для туристов

Специалисты предупредили об опасной активности вулкана Ключевской на Камчатке, туристам и местным жителям рекомендовали не приближаться к объекту. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

«По данным камчатского филиала российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической и вулканической опасности, на Ключевском усиливается вершинное извержение», - отметили в ведомстве.

МЧС предупредило о возможных пепловых выбросах на высоту до 8 километров над уровнем моря.

Ранее у восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,5.

