Путин пообещал рассмотреть списки на помилование в преддверии Нового года
Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть списки кандидатов на помилование в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что списки были подготовлены членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой. В первую очередь, это инвалиды и женщины с детьми, которые были осуждены впервые, за нетяжкие и ненасильственные преступления.
«Хорошо, обязательно посмотрю», - сказал российский лидер на заседании СПЧ.
Ранее президент США Дональд Трамп помиловал экс-лидера Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вотермарки на фото: Как случайно не попасть на обложку БДСМ-книг
- Профсоюз призвал бороться не с такси во дворах, а с юрлицами-такоспарками
- Великобритания ввела санкции против философа Дугина
- «Не гонконгский!»: Вирусолог усомнился в массовой «удаленке» из-за гриппа
- СМИ: Глава подмосковного Реутова Науменко впал в кому после ДТП
- Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов
- Путин пообещал рассмотреть списки на помилование в преддверии Нового года
- Экипаж упавшего в Ивановской области Ан-22 погиб
- Путин заявил, что рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге выборов в 2026 году
- Кинокритик Москвитин назвал своих фаворитов среди номинантов «Золотого глобуса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru