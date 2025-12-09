Путин пообещал рассмотреть списки на помилование в преддверии Нового года

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть списки кандидатов на помилование в преддверии Нового года. Об этом сообщает RT.

Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек

Уточняется, что списки были подготовлены членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой. В первую очередь, это инвалиды и женщины с детьми, которые были осуждены впервые, за нетяжкие и ненасильственные преступления.

«Хорошо, обязательно посмотрю», - сказал российский лидер на заседании СПЧ.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал экс-лидера Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
