Путину нравится слоган «Спасибо деду за Победу»
Президент России Владимир Путин заявил, что ему нравится слоган «Спасибо деду за Победу», который часть россиян наклеивает на свои автомобили.
«"Спасибо деду за Победу" – отлично», - сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Ранее Путин прокомментировал другой популярный слоган на наклейках на авто – «Можем повторить». По его словам, Советский Союз подвергся очень страшному нападению со стороны нацистской Германии, потеряв при этом 27 млн человек. «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», - заявил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что «у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом».
Полная версия интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет 10 марта. Серия будет посвящена Великой Отечественной войне, Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.
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