Путину нравится слоган «Спасибо деду за Победу»

Ранее Путин прокомментировал другой популярный слоган на наклейках на авто – «Можем повторить». По его словам, Советский Союз подвергся очень страшному нападению со стороны нацистской Германии, потеряв при этом 27 млн человек. «И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», - заявил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что «у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом».

Полная версия интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» выйдет 10 марта. Серия будет посвящена Великой Отечественной войне, Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.



