Путина призвали бороться с фейковыми новостями

Видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков призвал ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложных нововстей. Об этом он заявил в ходе прямой линии с Владимиром Путиным.

В ответ президент отметил, что проблема фейковой информации становится всё более острой

«Мы посмотрим, давайте вместе, на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни, а потом уже можно будет сделать вывод о том, достаточно этого, или нужно здесь что-то сделать дополнительно», - добавил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообщался с основателем сообщества MDK Роберто Панчвидзе о законе об оскорблении госсимволов.

