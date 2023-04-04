Путина попросили вернуть урок черчения в школы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил президенту Владимиру Путину вернуть в школы урок черчения.
«Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», - заявил Дюмин.
Тульский губернатор отметил, что вопрос о возвращении урока черчения поднимают инженеры и конструкторы.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в «Википедии» много ошибок и искажений, но призвал сначала создать ее аналог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru