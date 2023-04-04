Путина попросили вернуть урок черчения в школы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил президенту Владимиру Путину вернуть в школы урок черчения.

«Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», - заявил Дюмин.

Тульский губернатор отметил, что вопрос о возвращении урока черчения поднимают инженеры и конструкторы.

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в «Википедии» много ошибок и искажений, но призвал сначала создать ее аналог.

