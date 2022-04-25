Путин заявил, что обращения граждан в прокуратуру часто не решаются годами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Генпрокуратуре России следует вместе с коллегами добиваться решения тех или иных проблем с которой сталкивается каждый конкретный человек, сообщает РИА Новости.

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Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства российский лидер отметил, что необходимо обратить внимание на обращения граждан, так как ряд обращений «часто не решается годами».

По его словам, к подобным вопросам нужно подходить неформально, не ограничиваясь направлением «бумажки соответствующего реагирования».

Работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации... То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования», - заключил президент.

Ранее военная прокуратура Тверского гарнизона ЗВО начала проверку в связи с крупным пожаром в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеГенпрокуратура РфВладимир Путин
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