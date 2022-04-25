Путин заявил, что обращения граждан в прокуратуру часто не решаются годами

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства российский лидер отметил, что необходимо обратить внимание на обращения граждан, так как ряд обращений «часто не решается годами».

По его словам, к подобным вопросам нужно подходить неформально, не ограничиваясь направлением «бумажки соответствующего реагирования».

Работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации... То есть я прошу вас подходить к этим вопросам неформально. Не просто бумажку направить соответствующего реагирования», - заключил президент.

Ранее военная прокуратура Тверского гарнизона ЗВО начала проверку в связи с крупным пожаром в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщает RT.