Путин заявил о высоком уровне отравлений алкоголем в Воронежской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России постепенно снижается уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым он указал, что это «общероссийская беда», однако в данном регионе число таких отравлений выше.
«Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание», - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что решать эту проблему следует комплексно, необходимы меры не только связанные с пропагандой здорового образа жизни, но и с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений.
Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассницу с алкогольным отравлением доставили в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения», сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru