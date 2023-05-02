Путин заявил о высоком уровне отравлений алкоголем в Воронежской области

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым он указал, что это «общероссийская беда», однако в данном регионе число таких отравлений выше.

«Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что решать эту проблему следует комплексно, необходимы меры не только связанные с пропагандой здорового образа жизни, но и с развитием здравоохранения, социальной инфраструктуры, спортивных сооружений.

Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассницу с алкогольным отравлением доставили в реанимацию с платформы станции метро «Проспект Просвещения», сообщают «Невские новости».

