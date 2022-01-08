В Тюмени погибли 9 человек из-за отравления метиловым спиртом
В Тюмени девять человек погибли, отравившись метиловым спиртом. За сбыт суррогата задержали четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.
«По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли девять человек. <…> По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения», - сообщает ведомство.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). За совершение этого преступления предусмотрено наказание - до 10 лет лишения свободы.
В связи с произошедшим следственное управление обращается к жителям Тюмени с призывом воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири».
Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил, что при выборе алкоголя в магазине, торговом комплексе или на рынке, необходимо обращать внимание на наличие и качество обязательных марок, сообщает «Вечерняя Москва».
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