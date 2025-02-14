Путин заявил о возросшем значении Севастополя для России
14 февраля 202515:12
Севастополь всегда играл для страны особую роль, в том числе во времена СССР. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым он указал, что в настоящее время значение города не уменьшилось.
«Значение Севастополя для России в целом возросло», - заключил глава государства.
Ранее Путин поддержал намерение Развожаева пойти на новый губернаторский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Моргенштерн выпустил новый альбом с рок-треками
- Песков: Путин рад возвращению Винника
- Временно закрытый аэропорт Перми заработал в штатном режиме
- Путин заявил о возросшем значении Севастополя для России
- Суд в Москве продлил арест американца Татера за удар полицейского
- Шольц заявил о намерении уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером
- Потери ВСУ в Курской области составили более 60 500 военнослужащих
- Мэр Воркуты объявил об отставке
- Глава Пентагона допустил участие Европы в переговорах по Украине
- Зеленский: Если Украину не возьмут в НАТО, ей нужна армия в 1,5 млн человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru