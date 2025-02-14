Путин заявил о возросшем значении Севастополя для России

Севастополь всегда играл для страны особую роль, в том числе во времена СССР. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым он указал, что в настоящее время значение города не уменьшилось.

«Значение Севастополя для России в целом возросло», - заключил глава государства.

Ранее Путин поддержал намерение Развожаева пойти на новый губернаторский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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