Путин заявил о возможности сотрудничества с Илоном Маском в науке и технологиях
Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения реформ в государственных органах США предприниматель Илон Маск может сосредоточиться на науке, и российские компании могут наладить с ним сотрудничество.
По его словам, Маск, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), призванный реструктурировать федеральные агентства и сократить расходы, может стать партнером для российской стороны.
На Форуме будущих технологий Путин посетил стенды российских компаний, среди которых была представленная Газпромбанком технология биосовместимой матрицы для предотвращения повреждения участков коры головного мозга во время операций.
Эту технологию зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс назвал российским ответом на разработки компании Маска Neuralink, которая занимается созданием мозговых имплантов, передает «Радиоточка НСН».
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