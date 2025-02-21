Путин заявил о возможности сотрудничества с Илоном Маском в науке и технологиях

Президент России Владимир Путин заявил, что после завершения реформ в государственных органах США предприниматель Илон Маск может сосредоточиться на науке, и российские компании могут наладить с ним сотрудничество.

По его словам, Маск, возглавляющий новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), призванный реструктурировать федеральные агентства и сократить расходы, может стать партнером для российской стороны.