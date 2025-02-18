Илон Маск представил «самую умную нейросеть в мире»
Компания Илона Маска xAI представила новую версию своей нейросети Grok-3. По словам разработчиков, это «самый умный искусственный интеллект» в мире.
В xAI утверждают, что первые тесты Grok-3 показали её превосходство над нейросетями Gemini 2.0 от Google и ChatGPT 4o от OpenAI, а также китайской DeepSeek.
Отмечается, что особенно хорошо новинка проявляет себя в математике, естественных науках и программировании, а также способна рассуждать.
Первыми, кому стала доступна Grok-3, стали пользователи соцсети X, купившие подписчику Premium+. После завершения бета-тестирования откроются и другие способы получить доступ.
Ранее Маск заявил, что люди станут небольшой частью совокупного интеллекта Земли, так как вскоре искусственный интеллект затмит человеческие возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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