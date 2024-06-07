Путин призвал проработать перенос головных структур госкорпораций в регионы
Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы страны требует проработки, но заслуживает внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что в 2025 году планируется запуск новых государственных программ и нацпроектов по развитию здравоохранения, спорта, культуры и экологии.
«Для реализации этих программ нужна экономическая база. Она формируется на местах в субъектах федерации. Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи в правительстве обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Эта идея требует проработки, но безусловно заслуживает внимания», - рассказал президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru