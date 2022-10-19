Путин поручил Собянину подключиться к работе регионов по повышению безопасности

Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности, по взаимодействию с федеральным центром при создании штабов территориальной обороны.

Президент подписал указ, в котором предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности в различных регионах страны.

Так, на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя вводится средний режим реагирования.

В остальных регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности.

Военное положение введено в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

