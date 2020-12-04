Путин заявил о создании шести исследовательских IT-центров

«Мы планируем в ближайшее время на конкурсной основе создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий», — сказал российский президент.

В ходе конференции Путин также анонсировал цифровую трансформацию России. По его словам, это должно произойти за десять лет.

