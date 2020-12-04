Путин заявил о создании шести исследовательских IT-центров

В России будут построены шесть крупных исследовательских центров в сфере IT. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

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«Мы планируем в ближайшее время на конкурсной основе создать шесть крупных исследовательских центров, которые будут работать в области IT-технологий», — сказал российский президент.

В ходе конференции Путин также анонсировал цифровую трансформацию России. По его словам, это должно произойти за десять лет.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектВладимир Путин
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