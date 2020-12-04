Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны

В конце октября в Петербурге состоялась церемония передачи второй дизель-электрической подлодки «Волхов» ВМФ РФ. Особенность подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» - наличие комплекса ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновленное радиоэлектронное оборудование.

Всего «Адмиралтейские верфи» должны создать четыре подлодки для ВМФ РФ по контракту, подписанному в сентябре 2016 года. Первая лодка серии «Петропавловск-Камчатский» была построена в ноябре 2019 года, третья и четвертая – «Магадан» и «Уфа», - также заложены в ноябре.

