Путин рассказал о создании беспилотных подводных судов для обороны

В России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны, передает РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина.

По его словам, такие разработки в России ведутся.

«Жигули» и «Мерседес». ВМФ России сравнили с флотом США

В конце октября в Петербурге состоялась церемония передачи второй дизель-электрической подлодки «Волхов» ВМФ РФ. Особенность подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» - наличие комплекса ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновленное радиоэлектронное оборудование.

Всего «Адмиралтейские верфи» должны создать четыре подлодки для ВМФ РФ по контракту, подписанному в сентябре 2016 года. Первая лодка серии «Петропавловск-Камчатский» была построена в ноябре 2019 года, третья и четвертая – «Магадан» и «Уфа», - также заложены в ноябре.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путин
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