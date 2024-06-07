Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле

По его словам, сейчас основной проблемой является не отсутствие работы, а нехватка кадров. Российский лидер отметил, что сокращена структурная компонента — молодежная безработица.

Глава государства добавил, что необходима трансформация системы профессионального образования.

Путин также предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений граждан до 10 лет, отмечает «Радиоточка НСН».

