Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что безработица в России снизилась до 2,6% в апреле 2024 года.
По его словам, сейчас основной проблемой является не отсутствие работы, а нехватка кадров. Российский лидер отметил, что сокращена структурная компонента — молодежная безработица.
Глава государства добавил, что необходима трансформация системы профессионального образования.
Путин также предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений граждан до 10 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru