Путин: Безработицы в России почти нет

Безработицы в России «почти нет», заявил президент Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече в Харбинском политехническом университете.

«У нас исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%», — подчеркнул президент.

Путин указал, что таких результатов удалось добиться благодаря ряду обстоятельств, прежде всего, экономической политике российского руководства.

Ранее на встрече с командующими войсками военных округов глава государства заявил, что безработица в стране достигла исторически низкого уровня.

По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в марте снизился до 2,7% и обновил исторический минимум, напоминает RT.

