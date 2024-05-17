Путин: Безработицы в России почти нет
Безработицы в России «почти нет», заявил президент Владимир Путин. Об этом он сообщил на встрече в Харбинском политехническом университете.
«У нас исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%», — подчеркнул президент.
Путин указал, что таких результатов удалось добиться благодаря ряду обстоятельств, прежде всего, экономической политике российского руководства.
Ранее на встрече с командующими войсками военных округов глава государства заявил, что безработица в стране достигла исторически низкого уровня.
По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в марте снизился до 2,7% и обновил исторический минимум, напоминает RT.
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