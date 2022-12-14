Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом, сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства он отметил, что рост составляет «чуть ли не на 35% в неделю», после чего попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, в связи с осложнением эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, подписала постановление, согласно которому в городе был введён масочный режим в медицинских организациях всех форм собственности, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru