Путин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

На совещании с членами правительства он отметил, что рост составляет «чуть ли не на 35% в неделю», после чего попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, в связи с осложнением эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, подписала постановление, согласно которому в городе был введён масочный режим в медицинских организациях всех форм собственности, сообщают «Невские новости».