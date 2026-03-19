СМИ: Банкомат в Москве подорвал 15-летний подросток

Банкомат в отделении Россельхозбанка в Москве подорвал 15-летний подросток. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет ТАСС.

Уточняется, что злоумышленник действовал по указанию мошенников с Украины, происходящее он снимал на камеру.

«Он получил ожоги, а также осколочные ранения. Госпитализирован», - рассказали собеседники агентства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что инцидент произошёл в помещении банка на улице Менжинского в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
