Гладков заявил об угрозе жителям Белгородской области из-за отсутствия интернета
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местные власти вместе с федеральными органами и силовиками ищут компромис по работе мобильного интернета, особенно в приграничных районах региона.
В ходе прямой линии он зачитал сообщения местных жителей, которые указали на проблемы в работе сервисов из «белого списка», и на то, что из-за отключения мобильного интернета невозможно получить информацию об атаках.
Гладков отметил, что причина отключений - угроза со стороны ВСУ. При этом он согласился с тем, что отсутствие информации представляет «ещё большу угрозу, которая приводит к смерти, к ранениям и разрушениям».
«Наша задача — чтобы работали без перебоев и национальный мессенджер Max, и те системы оповещения, которые выстроены в области. Нам стараются помочь в этой сложной ситуации», — заключил губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для безопасности граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
