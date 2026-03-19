Бортников пообещал повысить защиту таких фигур, как генерал Алексеев
19 марта 202617:45
Защита безопасности таких фигур, как генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев, будет повышена. Как пишет RT, об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников.
«Надо делать так, чтобы и те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности», - подчеркнул он.
Бортников также добавил, что Алексеев в настоящее время поправляется.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в Москве, когда он покидал свою квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
