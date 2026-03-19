В Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в банке

Сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы прогремел взрыв.

Отмечается, что, по предварительным данным, в отделении банка подорвали банкомат, а незадолго до взрыва из здания выбежал мужчина.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в отделении банка в подмосковном Путилково, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
