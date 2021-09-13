Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для победителей Паралимпиады

Президент России Владимир Путин удивился, узнав что паралимпийцы, в отличие от олимпийцев, за свои медали получают не новые автомобили, а сертификаты, сообщает РИА Новости.

На встрече с российским лидером победители и призёры Паралимпиады спросили у него, будут их премировать таким образом. Путин пообещал им решить этот вопрос.

«А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть... Я скажу, вопроса нет», - ответил глава государства.

Ранее победителям и призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от 129 автомобилей, сообщает Ura.ru. Олимпийские чемпионы получили BMW X5, а обладатели серебряных и бронзовых медалей - BMW X3 разных комплектаций.