Путин пообещал решить вопрос с автомобилями для победителей Паралимпиады
Президент России Владимир Путин удивился, узнав что паралимпийцы, в отличие от олимпийцев, за свои медали получают не новые автомобили, а сертификаты, сообщает РИА Новости.
На встрече с российским лидером победители и призёры Паралимпиады спросили у него, будут их премировать таким образом. Путин пообещал им решить этот вопрос.
«А почему нет? Честно говоря, я исходил из того, что так должно быть... Я скажу, вопроса нет», - ответил глава государства.
Ранее победителям и призерам Олимпиады в Токио вручили ключи от 129 автомобилей, сообщает Ura.ru. Олимпийские чемпионы получили BMW X5, а обладатели серебряных и бронзовых медалей - BMW X3 разных комплектаций.
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