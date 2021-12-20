Путин заявил о предотвращении в России 32 терактов в 2021 году

Глава государства отметил значимые успехи и позитивную динамику в борьбе с терроризмом за последние годы. За 11 лет силовики предотвратили более 200 терактов, а большинство подобных преступлений было пресечено на стадии подготовки, пишет Ura.ru.

«Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент, органам безопасности в сложной международной обстановке важно продолжать «действовать наступательно и эффективно», ликвидировать террористические ячейки «выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров».

Кроме того, глава государства назвал одними из приоритетных задач органов безопасности наступательную тактику в работе контрразведки, противодействии коррупции, обеспечение защиты рубежей страны, пишут Известия. Также Путин призвал специалистов бороться с экстремизмом и «жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды».

