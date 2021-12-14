Силовики не допустили в России ни одного теракта в 2021 году
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2021 году в России не допущено совершения ни одного теракта, сообщает пресс-служба НАК.
В сообщении говорится, что российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 преступлений террористической направленности, пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Также силовиками были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря, 312 боевиков и 821 пособник были задержаны.
Также в НАК отметили, что в Россию не пустили 926 лиц, причастных к террористической деятельности, а совместно с Роскомнадзором в интернете были заблокированы 6,5 тысячи и удалены около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду.
Ранее в ФСБ заявили, что на территории трёх регионов России была пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины, сообщает RT.
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