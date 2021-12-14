Силовики не допустили в России ни одного теракта в 2021 году

В сообщении говорится, что российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 преступлений террористической направленности, пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Также силовиками были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря, 312 боевиков и 821 пособник были задержаны.

Также в НАК отметили, что в Россию не пустили 926 лиц, причастных к террористической деятельности, а совместно с Роскомнадзором в интернете были заблокированы 6,5 тысячи и удалены около 50 тысяч материалов, содержащих террористическую пропаганду.

Ранее в ФСБ заявили, что на территории трёх регионов России была пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины, сообщает RT.

