Путин заявил о положительной динамике в борьбе с COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией наблюдается положительная динамика. Об этом глава государства заявил на совещании по национальным проектам.

Путин также отметил важность продолжения усилий по преодолению ущерба, который пандемия нанесла экономике и социальной сфере, отмечает RT. При этом президент подчеркнул, что смертность от COVID-19 в России в несколько раз ниже, чем в других государствах, в том числе, европейских.

По данным президента, в России каждый 24 часа проводится свыше 300 тысяч тестирований на наличие коронавируса. Н 11 июля было развернуто около 170, 5 тысяч специализированных койкомест. Из них используются по назначению лишь 66%.

Как отметил Владимир Путин, спад динамики пандемии позволил подавляющему числу регионов начать смягчение карантинных мер и других ограничений, введённых в связи с коронавирусом.

