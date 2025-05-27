Путин заявил о необходимости внутренней мобилизации соотечественников

«Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поручил создавать условия для самореализации участников спецоперации России на Украине, которые возвращаются с фронта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

