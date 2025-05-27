Путин заявил о необходимости внутренней мобилизации соотечественников

Российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» особо подчеркнул важность внутренней мобилизации каждого россиянина. Об этом сообщило издание «Известия».

Путин поручил создавать условия для самореализации участников СВО

«Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поручил создавать условия для самореализации участников спецоперации России на Украине, которые возвращаются с фронта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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