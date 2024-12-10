Путин заявил о необходимости оказывать помощь бездомным людям

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он указал, что необходимо делать всё возможное для их поддержки.

«Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям в такой сложной жизненной ситуации помощь оказать обязаны, если, конечно, мы сами люди», — заключил глава государства.

Ранее французский сенатор Ян Бросса предложил передать бездомным пустующие квартиры в столице страны Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

