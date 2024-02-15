Путин заявил о необходимости как минимум двух детей в российских семьях

Для сохранения населяющих Россию этносов у семей должно быть минимум два ребенка, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

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Глава государства отметил, что при наличии двух детей в семьях численность этноса остается на прежнем уровне, если ребенок один - сокращается.

«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», - добавил он.

По словам Путина, государство делает все для поддержки семей с детьми. Он допустил, что новые меры будут разработаны к моменту оглашения послания Федеральному собранию.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что за последние пять лет число семей с тремя и более детьми увеличилось на 27%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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