Путин заявил о необходимости как минимум двух детей в российских семьях
Для сохранения населяющих Россию этносов у семей должно быть минимум два ребенка, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».
Глава государства отметил, что при наличии двух детей в семьях численность этноса остается на прежнем уровне, если ребенок один - сокращается.
«А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка», - добавил он.
По словам Путина, государство делает все для поддержки семей с детьми. Он допустил, что новые меры будут разработаны к моменту оглашения послания Федеральному собранию.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что за последние пять лет число семей с тремя и более детьми увеличилось на 27%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru