Путин заявил о хорошем темпе развития Сахалинской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Сахалинской области очень хороший и большой потенциал развития, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко он отметил, что проблем в области, как и в других регионах, достаточно, однако всласти контролироуют ситуацию.
«Проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу... выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться», - добавил глава государства.
Ранее Лимаренко заявил, что вопросы развития экономики стали важной частью послания Путина Федеральному собранию, сообщает RT.
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