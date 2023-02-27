Путин заявил о хорошем темпе развития Сахалинской области

На встрече с губернатором региона Валерием Лимаренко он отметил, что проблем в области, как и в других регионах, достаточно, однако всласти контролироуют ситуацию.

«Проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу... выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться», - добавил глава государства.

Ранее Лимаренко заявил, что вопросы развития экономики стали важной частью послания Путина Федеральному собранию, сообщает RT.