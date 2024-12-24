Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах

Президент России Владимир Путин заявил о готовности увеличить квоту для студентов из Таджикистана в российских вузах. Об этом российский лидер сказал на переговорах с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы

По словам Путина, в российский вузах предоставлена самая большая квота для обучения именно таджикистанцам.

Российский лидер также рассказал, что по инициативе таджикистанской стороны в России открыли несколько школ с изучением русского языка, отмечает RT.

Президент России встретился во вторник с главой Республики Таджикистан. Стороны обсудили главные направления сотрудничества России и Таджикистана в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, лидеры стран поднимут вопрос миграции.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:вузыВладимир ПутинПолитикаТаджикистан

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