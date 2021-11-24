Путин заявил о добровольности вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил, что решение делать прививку от коронавируса должно быть добровольным. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.
Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил он. «Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», - отметил он.
При этом ранее президент призвал россиян к ревакцинации и добавил, что ученым нужно подумать над разработкой вакцины от коронавируса для детей от двух лет.
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