Путин заявил о добровольности вакцинации

Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил он. «Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», - отметил он.

При этом ранее президент призвал россиян к ревакцинации и добавил, что ученым нужно подумать над разработкой вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

