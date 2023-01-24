Путин заявил о дефиците лекарств и росте цен на препараты

По его словам, в настоящее время на рынке уже 60% отечественных лекарственных препаратов. На совещании с членами правительства он также отметил, что несмотря на это фиксируется рост цен на лекарства.

«За три квартала прошлого года рост составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», — сказал глава государства.

Ранее гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн заявил, что около 300 тысяч пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии, пишут «Известия».