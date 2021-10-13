Путин заявил, что на «Эхе Москвы» иностранный паспорт у «каждого второго»

Президент России Владимир Путин заявил, что радиостанция «Эхо Москвы», которую финансирует «Газпром», занимает крайние позиции по любому вопросу. Высказываение главы государства в своём Telegram-канале опубликовала телеведущая Ольга Скабеева.

В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели российский лидер отметил, что радиостанция спокойно работает, несмотря на то, что у каждого второго сотрудника «или иностранный паспорт или вид на жительство».

«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить», - подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что оппозиция в России жива и жёстко критикует власть.

