«Жёстко критикует». Путин рассказал про российскую оппозицию
13 октября 202117:54
Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиция в России жива, сообщает ТАСС.
По его словам, она достаточно жёстко критикует власть.
«Так жёстко... как, может быть, в других странах это не делают», - подчеркнул российский лидер, добавив, что в России работают и оппозиционные СМИ, которые «никто не трогает».
Ранее Путин заявил, что Алексей Навальный находится в местах лишения свободы не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.
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13 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru