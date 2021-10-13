«Жёстко критикует». Путин рассказал про российскую оппозицию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиция в России жива, сообщает ТАСС.

По его словам, она достаточно жёстко критикует власть.

«Так жёстко... как, может быть, в других странах это не делают», - подчеркнул российский лидер, добавив, что в России работают и оппозиционные СМИ, которые «никто не трогает».

Ранее Путин заявил, что Алексей Навальный находится в местах лишения свободы не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияСМИРоссияВладимир Путин
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