«Жёстко критикует». Путин рассказал про российскую оппозицию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиция в России жива, сообщает ТАСС.



По его словам, она достаточно жёстко критикует власть.



«Так жёстко... как, может быть, в других странах это не делают», - подчеркнул российский лидер, добавив, что в России работают и оппозиционные СМИ, которые «никто не трогает».

Ранее Путин заявил, что Алексей Навальный находится в местах лишения свободы не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.

